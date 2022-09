일본 법의학 드라마 '언내추럴', 한국서 리메이크

힙합 베이스 음악 먹혀들어…패션·기후변화 등 이슈에서도 영향력 과시 걸그룹 블랙핑크가 정규 2집 '본 핑크'(BORN PINK)로 미국 빌보드 앨범 차트 '빌보드 200'에서 K팝 걸그룹 가운데 처음으로 1위에 올랐다. 블랙핑크는 힙합 베이스의 음악으로 글로벌 시장에서 강세를 드러내는 한편, 특유의 당당함과 자신감을 앞세운 '멋있는 모습'으로 남녀 불문 전 세계 음악 팬들의 '워너비'(Wannabe)로 등극했다는 평가를 받는다. 이들은 음악 외에도 멤버마다 4인 4색 매력을 뽐내며 연기, 패션, 환경문제 등 다양한 영역에서 존재감을 드러내고 있다. ◇ YG 차세대 걸그룹으로 주목…잇딴 히트곡으로 대세 등극 26일 가요계에 따르면 블랙핑크는 지난 2016년 데뷔 싱글 '스퀘어 원'(SQUARE ONE)의 더블 타이틀곡 '휘파람'과 '붐바야'로 가요계에 처음으로 등장했다. 이들은 손꼽히는 대형 가요 기획사 YG엔터테인먼트가 2009년 투애니원 이후 7년 만에 내놓는 걸그룹으로 출발부터 세간의 주목을 받았다. 지수, 제니, 로제, 리사 네 멤버들은 뛰어난 춤·노래·랩 실력을 갖춘 데다가 수려한 외모까지 지녀 이른바 '완전체 걸그룹'으로 단번에 많은 팬을 끌어모았다. 블랙핑크는 이후 '불장난', '마지막처럼', '뚜두뚜두', '킬 디스 러브'(Kill This Love), '하우 유 라이크 댓'(How You Like That), '러브 식 걸스'(Lovesick Girls) 등 힙합 리듬을 베이스로 하는 세련된 음악들로 국내는 물론 해외에서까지 폭넓은 인기를 과시하며 대세 K팝 아티스트로 등극했다. 통상 K팝 가수들이 일 년에 2∼3장의 싱글 혹은 미니음반을 발표하며 다작(多作)에 매진하는 것과 달리, 블랙핑크는 데뷔 이후 6년간 싱글 3장, 미니음반 2장, 정규음반 2장을 내놓는 데 그