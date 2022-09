블랙핑크·아이브·뉴진스…3色 듣는 즐거움 최고인 '걸' [스타:라이트]

그룹 블랙핑크가 새 앨범으로 글로벌 시장을 정조준한다.블랙핑크는 16일 오후 1시 정규 2집 '본 핑크(BORN PINK)'를 발표한다.YG엔터테인먼트는 "앨범명에서 알 수 있듯, 태생부터 남다른 존재감을 지닌 네 멤버의 당당함과 자신감을 고스란히 펼쳐냈다. 팀 고유의 음악 색으로 자신들의 디스코그래피를 더욱 짙게 칠할 것으로 기대를 모은다"고 전했다.이번 앨범에는 블랙핑크의 정체성을 관통하는 8개의 트랙이 수록됐다.선공개곡 '핑크 베놈(Pink Venom)', 타이틀곡 '셧 다운(Shut Down)', 중독적인 후렴구 브라스 톤이 특별한 풍미를 선사하는 힙합 장르의 '타이파 걸(Typa Girl)', 지수와 로제가 작사에 참여한 80년대 레트로풍의 사운드가 매력적인 '예 예 예(Yeah Yeah Yeah)', 빈티지한 기타 리프와 강렬한 비트가 조화를 이룬 '하드 투 러브(Hard to Love)', 서정적 발라드 장르인 '더 해피스트 걸(The Happiest Girl)', 힙합과 록 요소가 내재된 '탈리(Tally)', 인게임 콘서트 스페셜 트랙 '레디 포 러브(Ready For Love)' 등이다.타이틀곡 '셧 다운'은 클래식과 힙합이 교차하는, 블랙핑크 음악의 새 지평을 여는 곡이다. 파가니니의 '라 캄파넬라' 샘플링과 트렌디한 힙합 비트가 절묘한 조화를 이룬다. 날카로운 바이올린 연주에 묵직한 사운드가 어우러진다.멤버들의 탄탄한 보컬과 다이내믹한 래핑은 곡의 신비로운 매력을 극대화한다. 자신감 넘치는 태도를 표현한 직설적 노랫말은 다크한 분위기가 고조될수록 강한 인상을 남긴다.뮤직비디오에는 YG 역대 최대 제작비가 투입됐다. 압도적 규모의 세트, 화려한 영상미는 물론 블랙핑크가 지금까지 걸어온 음악 여정을 집약한 오브제들가 특별한 감상 포인트다블랙핑크가 새롭게 써 내려갈 기록에도 기대가 모인다. 이미 선공개곡 '핑크 베놈'으로 미국 빌보드, 스포티파이, 유튜브, 영국 오피셜 등 각종 글로벌 차트 최상위권을 휩쓸며 자신들이 세운 걸그룹 최초·최고·최다 기록을 다시금 경신했다.실물 음반은 선주문 200만 장을 넘어서며 K팝 걸그룹 최초 더블 밀리언셀러 등극을 목전에 둔 상황이다.앨범 발매 이후 블랙핑크는 오는 10월 15, 16일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 초대형 월드투어의 신호탄을 쏘아 올린 뒤 북미, 유럽, 아시아, 오세아니아에서 약 150만 명 관객과 호흡할 예정이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com