페퍼톤스, 4년여만의 정규 음반 발매…"디스토피아 세계관 담아"

밴드 페퍼톤스가 정규 음반을 들고 4년 만에 팬들을 찾는다.20일 소속사 안테나에 따르면 페퍼톤스는 이날 오후 6시께 정규 7집 '사우전드 이어스'(thousand years)를 공개한다.페퍼톤스가 신보를 발표하는 건 2018년 5월 발표한 정규 6집 '롱 웨이'(long way) 이후 4년 4개월 만이다.'사우전드 이어스'는 그동안 페퍼톤스가 선보인 밝고 희망적인 감정들 대신 어둡고 절망적인 디스토피아적 세계관을 노래했다.소속사는 "팬데믹 시대의 청춘들이 겪고 있는 불안과 두려움, 혼돈의 감정을 담았다"고 소개했다.신보에는 타이틀곡 '태풍의 눈'을 비롯해 '우산', '사파리의 밤', '코마', '어디로 가는가', '고래', '기브 업' 등 총 7곡이 수록됐다.수록곡들은 하나의 스토리라인을 고려해 구성됐으며 상실감과 좌절감을 표현하면서도 공감과 위로의 메시지를 전한다.2004년 미니 음반(EP) '어 프리뷰'(A PREVIEW)로 데뷔한 페퍼톤스는 '레디, 겟 셋, 고!'(Ready, Get Set, Go!) '슈퍼판타스틱'(Superfantastic) '긴 여행의 끝' 등을 발표하며 팬들에게 사랑받았다./연합뉴스