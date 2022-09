그룹 NCT 드림 제노가 8일 오후 서울 잠실동 올림픽주경기장에서 열린 두 번째 단독 콘서트 'THE FREAM SHOW2 - in A DREAM' 기자회견에 참석해 포토타임을 갖고 있다. 'THE FREAM SHOW2 - in A DREAM'은 8~9일 양일간 개최되며 둘째 날인 9일 공연은 플랫폼 Beyond LIVE를 통해 실황 생중계도 진행 된다.최혁 한경닷컴 기자 chokob@hankyung.com