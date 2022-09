임재범 "끝까지 기다려준 팬들 덕분에 돌아올 수 있었다"

2019년 국내 음악플랫폼 음원차트를 올킬한 막강음원파워 에픽하이의 앨범 'Sleepless in __________'이 LP로 돌아왔다.7일 지니뮤직은 "에픽하이 'sleepless in __________' LP를 출시한다"고 밝혔다.Sleepless 등 다수 인기곡이 수록된 해당 앨범은 발매 당시 국내 음악플랫폼 음악차트 올킬은 물론 해외에서도 열풍을 일으켰다. 에픽하이와 함께 선우정아, 크러쉬, BTS 슈가, 코드쿤스트, 해외 실력파 Yuna 등이 참여했고 총 7트랙의 탄탄한 구성으로 이뤄져 있다.첫 앨범 출시후 3년이 지난 지금도 인기를 얻고 있는 'sleepless in __________'은 감각적인 아트워크 LP로 재탄생돼, 한정판으로 제작됐다.지니뮤직 이해일 콘텐츠 본부장은 "에픽하이는 흥행을 넘어서 음악적 가치로 인정받는 국내 최고의 힙합그룹"이라며 "당사는 에픽하이의 앨범을 소장가치가 높은 LP로 출시해 팬들에게 아날로그 감성으로 에픽하이음악을 전한다"고 말했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com