크래비티, 27일 컴백 확정…6개월 만 [공식]

그룹 크래비티(CRAVITY)가 청량함에 강렬함을 더해 돌아왔다.크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 22일 오후 6시 정규앨범 파트2 '리버티: 인 아워 코스모스(LIBERTY: IN OUR COSMOS)'를 발매했다.'리버티: 인 아워 코스모스'는 미성숙하고 거칠었던 지난날의 터널을 지나 무의식이 이끈 길의 끝에서 비로소 하나가 된 소년들의 이야기를 그린 앨범이다.약 7개월 만에 돌아온 크래비티는 이번 앨범으로 청량 에너지를 가득 표출해냈다. 크래비티가 가장 잘하는, 폭발적이고 긍정적인 분위기와 퍼포먼스로 자신들만의 영역을 더욱 공고히하겠다는 각오가 느껴진다.타이틀곡 '아드레날린(Adrenaline)'은 펑크와 퓨처 하우스, 트랩, 뭄바톤 네 가지 장르가 혼합된 곡으로, 자유를 갈망하는 크래비티의 순간을 청량하게 표현했다.터트려 hot like a big rush of adrenaline내 심장에 shotCome on give me one shot One more shotCome on give me one shot shot shotAdrenaline 몸이 떨려와전율이 타고 올라내게 줘 one shot of adrenaline'아드레날린'이라는 제목에 걸맞게 생동감 넘치는 에너지와 퍼포먼스가 단연 돋보인다. 청량한 매력으로 팬들에 첫 인상을 남겼던 크래비티의 풋풋함과 함께 꾸준한 성장세 속에서 다져온 파워풀함까지 더해진 그야말로 '장점만 모아 만든' 곡이 아닐 수 없다.이번 앨범이 그간 내면의 고민과 아픔을 극복하고, 자유로워졌음을 의미하는 만큼, 타이틀곡 '아드레날린'은 시원함과 해방감을 최고조로 끌어올린다. 앨범 속 테마가 되는 너라는 희망의 존재를 '아드레날린'에 비유해 '너라는 중독'에 빠져버린다는 스토리가 크래비티만의 청량함과 만나 짜릿함을 준다.뮤직비디오 속 멤버들은 자유분방함을 한껏 표현해낸다. 뮤직비디오 말미 학교와 교복이라는 억압에서 벗어나 멤버들이 축제를 즐기는 모습은 소년들의 혼란스러운 꿈과 현실을 한 데 모아 폭발시키는 듯하다. '아드레날린'이라는 곡명과 딱 들어맞는 쾌감이 느껴진다.청량함에 폭발하는 에너지까지, 잘하는 것을 한 데 모아 컴백한 크래비티의 거친 질주가 다시 한번 펼쳐질 전망이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com