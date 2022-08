[포토] 빌리 하루나, '예쁨 가득한 미소'

그룹 빌리(Billlie) 하루나가 31일 오후 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 세 번째 미니앨범 'the Billage of perception: chapter two (더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 투)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 공연을 펼치고 있다.'the Billage of perception: chapter two'는 빌리의 데뷔 앨범과 이어지는 시리즈로, 빌리만의 독특한 스토리텔링 방식으로 그려지는 대서사를 더욱 확장시킨 앨범이다.타이틀곡 'RING ma Bell (what a wonderful world) (링 마 벨 (왓 어 원더풀 월드))'은 정통 하드 록 장르로, 우리가 어른으로 성장하며 마주한 삶의 변곡점에서 느끼는 감정과 새로운 시작에 대한 강렬한 다짐을 표현했다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com