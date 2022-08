30일 정규 2집 '가솔린' 발매

그룹 샤이니 키 /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 샤이니 키가 컴백한다.키는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 2집 '가솔린(Gasoline)'을 공개한다.이번 앨범에는 타이틀 곡 '가솔린'을 비롯해 '바운드(Bound)', '빌런(Villain, Feat. 제노 of NCT)', '번(Burn)', '길티 플레저(Guilty Pleasure)', 'G.O.A.T(Greatest Of All Time)', '아이 캔트 슬립(I Can't Sleep)', '에인트 고나 댄스(Ain't Gonna Dance)', '어나더 라이프(Another Life)', '딜라이트(Delight)', '프라우드(Proud)'까지 다양한 장르의 총 11곡이 담겼다.타이틀 곡 '가솔린'은 화려하고 웅장한 브라스 사운드와 어택감 있는 드럼 사운드, 간결하면서도 중독성 강한 챈트가 어우러진 힙합 댄스 곡이다. 키는 직접 작사에 참여해 자신만의 길을 향해 거침없이 직진하는 모습을 가솔린의 폭발적인 화력에 비유, 넘치는 자신감과 포부를 드러낸다.뮤직비디오는 키가 불가사의한 에너지 '가솔린'에 불을 붙인 후 왕국을 다스리는 초월적인 인물이 되는 내용을 화려하고 비현실적인 느낌의 영상으로 담아냈다.앞서 키는 지난 20일 수원월드컵경기장에서 개최된 '에스엠타운 라이브 2022' 수원 공연과 27~29일 도쿄돔에서 열린 일본 공연에서 '가솔린' 무대를 선공개해 폭발적인 반응을 이끌어냈다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com