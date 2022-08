그룹 블랙핑크의 정규 2집 선공개곡 '핑크 베놈(Pink Venom)' 뮤직비디오가 유튜브 24시간 조회수 부문에서 여성 아티스트 세계 최고 기록을 자체 경신했다.22일(미국 시간) 유튜브가 발표한 공식 집계에 따르면 블랙핑크의 '핑크 베놈' 뮤직비디오는 지난 19일 공개돼 하루 동안 약 9040만 조회수를 기록했다.이는 블랙핑크의 기존 히트곡 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 뮤직비디오(8630만)를 뛰어넘은 성과이자 전 세계 남녀 아티스트를 통틀어 역대 3위에 해당하는 수치다.'핑크 베놈' 뮤직비디오 공개 당시 동시 접속자 수(YouTube Premiere)는 총 259만 4962명으로, K팝 걸그룹 최다 기록이다.앞서 K팝 걸그룹 가운데 가장 빠른 속도(29시간 35분)로 1억뷰 달성에 성공한 '핑크 베놈' 뮤직비디오는 유튜브서 가장 많이 본 동영상 1위 자리를 4일째 지키고 있다.음원은 미국과 영국을 포함한 74개국 아이튠즈 송 차트 정상을 휩쓸었으며, 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼인 스포티파이 톱 송 글로벌 차트서는 3일 연속 1위를 차지했다.스포티파이 톱 송 글로벌 차트서 연달아 1위를 차지한 K팝은 그동안 없었다. 블랙핑크의 본격적인 무대 활동은 아직 시작되지도 않은데다 내달 16일 이들의 정규 2집 타이틀곡이 나오는 점을 떠올리면 매우 긍정적인 신호다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com