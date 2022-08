엠피엠지, 엠넷 '그레이트 서울 인베이전' 제작비 전액 투자

블랙핑크 "팬 덕분에 우리가 있어"…세븐틴도 수상 걸그룹 블랙핑크가 미국의 유명 대중음악 시상식인 '2022 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(VMA)에서 한국 걸그룹 최초로 2관왕에 올랐다. 블랙핑크는 28일(현지시간) 미국 뉴저지주 푸르덴셜센터에서 열린 이 시상식에서 '베스트 메타버스 퍼포먼스'(Best Metaverse Performance)와 '베스트 K팝'(Best K-POP SONG) 부문 트로피를 들어올렸다. 블랙핑크가 VMA에서 수상한 것은 2020년 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)으로 '송 오브 서머'(Song Of Summer) 부문에서 상을 받은 이래 두 번째다. 블랙핑크는 이날 자기만의 특색이 드러난 검은 의상을 입고 사전 행사 격인 레드카펫에 모습을 드러내 현지 취재진의 집중적인 관심을 받았다. 멤버들은 팬과 취재진을 향해 시종일관 미소를 짓고 손을 흔들어보이는 여유를 보였다. 블랙핑크는 인게임 콘서트 '더 버추얼'(The Virtual)로 '베스트 메타버스 퍼포먼스' 상을 받았다. 블랙핑크는 "우리에게 상을 안겨 준 블링크(블랙핑크 팬)와 MTV VMA 측에 모두 감사하다"며 "팬들 덕분에 지금의 우리가 있고 이 자리에 서게 됐다"고 소감을 밝혔다. 이어 "앞으로도 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 열심히 하겠다"며 "정규 2집 '본 핑크'(BORN PINK)와 월드투어를 통해 팬 여러분께 보답하겠다"고도 말했다. 멤버 리사는 이날 지난해 9월 발표한 솔로 음반 '라리사'(LALISA)로 '베스트 K팝' 수상자로도 호명됐다. K팝 솔로 가수가 VMA에서 수상한 것은 최초다. 리사는 트로피를 받고 블랙핑크 멤버들을 향해 "항상 응원해줘서 너무 고맙다. 사랑한다"고 말했고, 나머지 멤버들은 객석에서 손을 흔들어 화답했다. 블랙핑크는 이날 K팝 걸그룹 최초로 이 시상식에서