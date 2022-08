호주 윌 하이드-한국 이바다 "상처받은 MZ세대 음악으로 위로"

두 뮤지션 서울서 이색 협업…"두 목소리로 만드는 시너지가 매력""제가 가사에 넣는 메시지가 어떻게 해석될지 조금 더 고민하게 됐어요.이를 통해 좀 더 나은 싱어송라이터가 될 수 있었습니다." (윌 하이드)"제가 작업하는 방식과는 다르게 음악을 접하는 모습이 좋았고, 배울 점이 많았어요.이렇게도 해보고 저렇게도 시도해 보는 경험이 됐죠." (이바다)한국과 호주의 두 MZ세대 뮤지션이 서울의 한 작업실에 모였다.성별도, 국적도, 음색, 취미도 전혀 다른 이들은 자신만의 색깔을 잃지 않으면서도 상대방과 호흡하며 절묘한 하모니를 빚어냈다.싱어송라이터 이바다(30)와 호주 출신 뮤지션 윌 하이드(23)다.이들은 28일 연합뉴스 인터뷰에서 "우리들의 목소리 차이가 극명하기 때문에 사람들이 두 가지를 다 듣게 되는 점이 좋은 것 같다"며 "두 목소리로 만드는 시너지가 좋고 매력이 있다.이를 통해 음악에서 긴장감이 만들어진다"고 입을 모아 말했다.2015년 데뷔한 이바다는 몽환적이고 독특한 음색과 노래로 음악 팬들의 주목을 받는 뮤지션이다.윌 하이드는 호주 일렉트로닉 듀오 시드 출신으로 2020년 미니음반 '위드 유 인 마인드'(with u in mind)로 솔로 데뷔했다.윌 하이드는 20대 초반 나이에도 마냥 밝지만은 않은, 내면의 불안과 음울함을 파고드는 노래로 MZ세대 음악 팬의 귀를 자극했다.편안한 음색과 멜로디는 감성적인 가사와 잘 어우러진다는 평을 받았다.지난해에는 그룹 스트레이 키즈의 방찬이 윌 하이드의 음악을 추천하면서 K팝 팬들 사이에 화제를 모으기도 했다.두 사람은 각자 노래의 초반 '밑그림'을 그린 뒤 서울에서 만나 본격적으로 녹음 작업에 들어갔다.이들은 '몽마'(夢魔)와 '쉬 갓 잇'(She Got It) 두 곡을 만들어 연내 발표를 목표로 후반 작업을 진행하고 있다.윌 하이드는 "이바다와 함께 작업하면서 아티스트로서 가진 그만의 세계도 접해보고, 이를 통해 영감을 얻게 됐다"며 "내게도 도움이 많이 됐다"고 소감을 밝혔다.그러면서 "한국은 호주와 달리 인구 밀도가 높고 꽉 찬 느낌이 드는 곳"이라며 "음악적으로도 요즘 한국에서 나오는 음악이 많기에 인상 깊게 생각하고 있고, 좋은 경험이라 여기고 있다.이바다의 목소리 톤이 너무 좋아서 작업 결과물을 기대한다"고 덧붙였다.유쾌한 표정과는 대조적으로 윌 하이드는 '보이'(boy.)·'나씽 에버 체인지스.'(nothing ever changes.) 등의 노래를 통해 젊음에 수반된 특유의 불안을 노래해 왔다.그는 "처음에 내가 음악을 시작하면서 나 자신이 겪은 문제와 고난에 관해 썼다"며 "이런 노래를 통해 힘든 시간 속에서도 고통을 이겨내고 강하게 성장할 수 있다는 메시지를 전하고 싶었다.SNS에서 보이는 밝은 모습만이 아닌 날 것 그대로의 감정을 표현하고 싶었다"고 설명했다.학창시절 아웃사이더였던 그는 또래와 어울리려 운동을 하기엔 체격이 마땅치 않았다고 했다.이런 가운데 찾은 탈출구가 음악이었다.윌 하이드는 "밀레니얼 세대와 Z세대 같은 어린 친구들이 내 노래를 찾아 듣는 것 같다"며 "요즘 젊은이들은 불안과 우울증 같은 많은 심리적 고통과 상처를 겪고 있는데, 우리의 음악을 통해 어려움을 겪는 이들과 연결점을 만들 수 있다고 본다"고 강조했다."아티스트와 그 사람이 만들어내는 음악, 그리고 내가 '연결점'이 있을 때 해당 가수를 응원하게 되죠. 제가 전하는 음악적 메시지가 각자가 가진 약점과 연결되면서 팬들의 응원을 받을 수 있는 것 같아요." (윌 하이드)주요 노래 제목이 소문자로 이뤄진 것도 윌 하이드 노래의 특징이다.그 이유를 물어보자 이 질문은 처음 받아본다며 무척 만족스러워했다.윌 하이드는 "소문자로 제목을 쓰는 것은 사람들 눈에 더 쉽게 띄게 하기 위한 것"이라며 "젊은 세대는 휴대전화 문자 메시지 등에서 (소문자만 이용해) 덜 형식적으로 글자를 쓰지 않느냐. 이러한 점도 고려했다"고 설명했다.이바다는 올봄 연합뉴스와 한 인터뷰에서 창작의 모티브를 영화에서 왕왕 찾는다고 밝힌 바 있다.이번 협업곡 '몽마' 역시 넷플릭스 시리즈 '러브, 데스+ 로봇'에서 영감을 얻었다고 했다.이바다는 "극 중에서 구미호는 사람을 잡아먹는 존재가 아니라 잠들지 못하는 사람을 돕는 역할로 나온다"며 "이 이야기를 보고 밤에 찾아가 위로해주는 몽마(서큐버스·Succubus)를 떠올렸고, 그에 맞춰서 가사를 썼다"고 소개했다.또 "'쉬 갓 잇'은 노랫말 속 여성이 독하고, 멋있고, 섹슈얼한 곡"이라고 귀띔했다.이 얘기에 윌 하이드는 "'쉬 갓 잇'은 '몽마'에 비해서는 다소 어두운 분위기의 음악"이라며 "내년에는 나도 그런 분위기의 음악을 하고 싶었기에 이번 작업이 좋은 시작이 됐다.사람의 시선과 귀를 잡아끌 수 있는 노래"라고 거들었다.두 싱어송라이터는 MZ세대답게 SNS를 통해 활발히 소통한다는 점이 닮았다.윌 하이드는 서울 시내 한복판에서 택시가 잡히지 않아 뙤약볕 아래 헤매는 익살스러운 콘텐츠를 올리기도 했다.그는 오는 11월 새 미니음반 발표 계획도 있다고 귀띔했다."음악은 많은 사람의 공감을 끌어낼 수 있는 이야기를 하게 해 주죠. 제 노래를 듣고 사람들이 저마다 경험과 기억이 생겨나는 것은 늘 감동적이고, 아티스트로서 겸손해지게 돼요.반대로 SNS는 팬과 매일 할 수 있는 직접 소통이라는 점에서 좋아요.저는 사람들이 무슨 일을 겪고, 무슨 생각을 하는지 듣는 것을 좋아한답니다." (윌 하이드)/연합뉴스