밴드 뮤즈, 4년 만의 정규 9집 '윌 오브 더 피플' 발표

영국 록 밴드 뮤즈(Muse)가 26일 정규 9집 '윌 오브 더 피플'(Will Of The People)을 발표했다고 워너뮤직코리아가 밝혔다.2018년 8집 '시뮬레이션 시어리'(Simulation Theory) 이후 약 4년 만의 새 정규 음반이다.워너뮤직코리아는 "이번 앨범은 뮤즈의 대담한 음악적 포부를 담고 있다"며 "불안정한 세계를 투영한다는 점에서 평단의 호평을 받고 있다"고 소개했다.뮤즈는 정규 음반 발매에 앞서 '원트 스탠드 다운'(Won't Stand Down), '컴플라이언스'(Compliance), '킬 오어 비 킬드'(Kill Or Be Killed), 동명의 타이틀곡 '윌 오브 더 피플'까지 총 네 곡을 선공개한 바 있다.이번 음반에는 이들 네 곡을 비롯해 뮤즈가 직접 프로듀싱한 10곡이 담겼다.1994년 데뷔한 뮤즈는 전 세계에서 3천만장 이상의 음반 판매고를 올린 인기 밴드다./연합뉴스