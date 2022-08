그룹 방탄소년단이 2030부산세계박람회 유치를 기원하는 콘서트를 개최한다. 24일 빅히트뮤직은 방탄소년단이 오는 10월 15일 2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트 'BTS 옛 투 컴 인 부산(Yet To Come in BUSAN)'을 개최한다고 밝혔다.'BTS 옛 투 컴 인 부산'은 부산 기장군 일광 특설무대에서 펼쳐진다. 부산 일광 특설무대에서 열리는 대면 공연은 10만 명 규모, 부산항 국제여객터미널 야외주차장에 마련되는 라이브 플레이는 1만 명 규모로 개최된다. 대면 공연과 라이브 플레이, 온라인 라이브 스트리밍 등 다양한 방식으로 관람할 수 있는 이번 공연은 무료로 개최된다.2030부산세계박람회 홍보대사로 공식 위촉된 방탄소년단은 2030년 세계박람회의 부산 유치에 대한 전 세계인의 관심과 응원을 모으기 위해 이번 글로벌 콘서트를 시작으로 다양한 홍보 활동을 펼칠 계획이다.방탄소년단은 앞서 지난달 19일 열린 2030부산세계박람회 홍보대사 위촉식에서 "오는 10월에 열릴 글로벌 부산 콘서트를 시작으로 2030부산세계박람회 유치를 위해 애쓰겠다"며 "홍보대사로서 박람회 유치뿐 아니라 대한민국의 자연과 문화를 전 세계에 알릴 수 있도록 힘쓰겠다"고 각오를 전했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com