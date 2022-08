CIX "1년 만 컴백 공들여…우리와 가장 닮은 콘셉트 준비"

그룹 CIX가 22일 오후 서울 신촌동 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 열린 다섯 번째 미니앨범 ''OK' Episode 1 : OK Not' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 포토타임을 갖고 있다.이번 앨범은 '사랑'이라는 감정에서 파생되는 고통, 염원, 인내, 공허함 등의 감정들을 통해 성숙한 자아를 표현한다. 타이틀곡 '458'은 감성적인 피아노 라인과 거친 베이스 사운드, 바운스 드럼이 돋보이는 일렉트로 힙합곡으로, 너에게 닿고 싶다는 본능과 섣부른 감정을 조절해야 하는 이성 사이의 고통스러운 갈등을 담았다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com