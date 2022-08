블랙핑크 '마지막처럼' 뮤비 12억뷰 돌파…자체 통산 다섯 번째

걸그룹 블랙핑크가 2017년 공개한 '마지막처럼' 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 12억건을 넘겼다고 소속사 YG엔터테인먼트가 22일 밝혔다.이 뮤직비디오는 전날 오후 6시 46분께 유튜브 12억뷰를 돌파했다.공개 이후 약 5년 1개월 만이다.YG엔터테인먼트는 "블랙핑크가 지난 19일 컴백 전후 유튜브 구독자 수가 150만명 가까이 급증한 데다가 휴가 시즌이 맞물리면서 최근 이 뮤직비디오의 조회 수 증가 추세가 가팔라졌다"고 분석했다.'마지막처럼'은 중독성 있는 신시사이저 사운드와 로맨틱한 가사가 특징인 노래로, 2017년 미국 빌보드가 꼽은 '올여름을 강타한 유튜브 최고의 곡 톱 25'에 이름을 올리기도 했다.블랙핑크는 이로써 '뚜두뚜두', '킬 디스 러브'(Kill This Love), '붐바야', '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상에 이어 총 다섯 편의 12억뷰 영상을 보유하게 됐다.한편, 이들이 19일 내놓은 정규 2집 선공개곡 '핑크 베놈'(Pink Venom)은 공개 29시간 만에 1억뷰를 찍은 데 이어 3일째 유튜브에서 가장 많이 본 동영상 1위를 기록 중이다./연합뉴스