BTS, MTV 어워즈서 '올해의 그룹' 등 총 6개 부문 후보(종합)

정국, '레프트 앤드 라이트'로 '송 오브 서머' 후보에그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 대중음악 시상식 'MTV 비디오 뮤직 어워즈'(VMA)에서 총 6개 부문 후보에 등극했다고 소속사 빅히트뮤직이 20일 밝혔다.방탄소년단은 올해 VMA에서 '송 오브 서머' 외에도 '베스트 K팝(Best K-pop)', '베스트 안무(Best Choreography)', '베스트 비주얼 효과(Best Visual Effects)', '베스트 메타버스 퍼포먼스(Best Metaverse Performance) 등 4개 부문 후보에 오른 바 있다.이들은 여기에 더해 '올해의 그룹(Group of the Year)' 후보로도 이날 발표됐다.또 멤버 정국은 미국 싱어송라이터 찰리 푸스와 손잡은 협업곡 '레프트 앤드 라이트'(Left and Right)로 '송 오브 서머'(Song of Summer) 부문 후보에 선정됐다.'레프트 앤드 라이트'는 정국과 찰리 푸스의 음색이 잘 어우러진 청량한 팝 장르의 노래다.빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 7주 연속 진입에 성공하며 장기 흥행 중이다.정국과 찰리 푸스가 자신의 머릿속을 탈출하려고 하는 판타지를 익살스럽게 풀어낸 뮤직비디오 역시 지난달 13일 1억 뷰를 넘기며 세계적인 인기를 누렸다.방탄소년단은 지난 2019년 '베스트 그룹'(Best Group)과 '베스트 K팝' 부문에서 수상하면서 이 시상식과 인연을 맺었다.이후 2020년과 지난해까지 내리 수상에 성공한 데 이어 올해 4년 연속 수상에 도전한다.특히 지난해에는 '베스트 그룹', '베스트 K팝', '송 오브 서머' 부문에서 트로피를 들어 올리면서 올리비아 로드리고·릴 나스 엑스 등과 함께 공동 최다 수상자로 등극했다.시상식은 오는 28일(현지시간) 미국 뉴저지주 푸르덴셜 센터에서 열린다./연합뉴스