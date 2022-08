아이패드·애플펜슬로 만든 뮤비…박재범 신곡 '바이트' 공개

그룹 NCT 재현이 공허한 이별 감성을 노래했다.재현은 18일 오후 6시 솔로곡 '포에버 온리(Forever Only)'를 공개했다.'포에버 온리'는 NCT 멤버들의 솔로곡과 자작곡, 유닛곡 등을 선보이는 아카이빙 프로젝트 '에스엠 스테이션 : NCT 랩(SM STATION : NCT LAB)'의 일환으로 마련된 곡이다.'포에버 온리'는 반복되는 기타 리프와 감성 짙은 보컬의 조화가 매력적인 알앤비 곡이다. 곡 전체를 아우르는 쓸쓸한 분위기와 재현의 호소력 짙은 보컬이 자연스럽게 조화를 이룬다.너의 빈 자리더 짙게 너를 느낀조금 뒤늦은 Irony길 잃은 맘은 LonelyLonely아프게 번진이별의 마지막 Kiss내겐 너의 뒷모습만이Be my forever onlyOnly재현은 데뷔 후 처음으로 선보이는 솔로곡 '포에버 온리'의 노랫말을 직접 썼다. 떠나가는 것들 속에서 상대만은 영원히 곁에 있어주기를 바라는 마음을 가사에 담았다. 그간 NCT 127의 데뷔곡 '소방차', NCT 정규 2집 수록곡 '댄싱 인 더 레인(Dancing In The Rain)' 등의 작사에 참여했던 재현의 한층 성장한 음악적 역량을 엿볼 수 있다.부드럽게 흐르는 알앤비 리듬, 그 위에 올라탄 재현의 묵직하고 감미로운 보컬, 절절한 가사가 한 데 어우러져 곡이 지닌 쓸쓸한 남자의 이미지를 효과적으로 표현해낸다. 퍼포먼스 잘 하는 NCT 재현을 넘어, 감성적인 보컬리스트 재현의 가능성을 한껏 느껴볼 수 있는 '포에버 온리'다. 향후 '에스엠 스테이션 : NCT 랩'을 통해 어떠한 음악이 공개될지 기대감을 높이기에도 충분하다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com