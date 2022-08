신화 첫 유닛 WDJ /사진=라이브웍스컴퍼니 제공

그룹 신화 이민우, 김동완, 전진이 유닛을 결성해 올 겨울 출격한다.소속사 라이브웍스컴퍼니는 "이민우, 김동완, 전진으로 구성된 유닛 그룹이 오는 올 겨울 활동한다. 신화의 첫 유닛 활동인 만큼 새로운 매력과 고퀄리티의 음악으로 팬들을 만나기 위해 준비에 매진하고 있으니 많은 기대 부탁드린다"고 17일 밝혔다.신화가 데뷔 24년 만에 처음 선보이는 유닛 그룹명은 신화 WDJ다. 팀명은 세 사람의 이름에서 각각 한 자씩 따와 조합했으며 멤버별 솔로활동, 그룹 앨범 내 수록곡이나 공연을 위한 일회성 조합이 아닌 신화의 공식 유닛 활동은 이번이 처음이다.신화는 2018년 '해결사'로 데뷔해 'T.O.P.', '온리 원(Only One)', '헤이, 컴 온!(Hey, Come On!)', '퍼펙트 맨(Perfect Man)', '너의 결혼식', '브랜드 뉴(Brand New)', '원스 인 어 라이프타임(Once In A Lifetime)', '비너스(Venus)', '디스 러브(This Love)', '표적' 등 수많은 히트곡을 탄생시킨 대한민국 대표 아이돌이자 최장수 그룹이다.마지막 정규앨범 활동이었던 2017년 발매한 정규 13집 타이틀곡 '터치(TOUCH)'로도 활동 당시 당시 음악방송 1위를 차지하며 식지 않은 인기를 과시했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com