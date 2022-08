블랙핑크 '하우 유 라이크 댓' 안무영상 12억뷰 돌파

걸그룹 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상의 유튜브 조회 수가 12억 건을 넘어섰다고 소속사 YG엔터테인먼트가 12일 밝혔다.YG엔터테인먼트는 "이는 안무 영상으로는 K팝 최초이자 최고 기록 조회 수"라고 소개했다.2020년 7월 공개된 '하우 유 라이크 댓'은 지난 5월 뮤직비디오 본편 조회 수를 넘어서 11억 뷰에 먼저 도달하는 이례적인 기록을 세웠다.이후 약 3개월 만에 1억 뷰를 늘려 12억 뷰를 달성했다.안무 영상 공개에서 12억 뷰까지는 약 2년 1개월이 걸렸다.블랙핑크는 이로써 이 영상을 포함해 '뚜두뚜두'·'킬 디스 러브'(Kill This Love)·'붐바야' 뮤직비디오에 이어 총 네 편의 12억 뷰 영상을 보유하게 됐다.블랙핑크의 억대 유튜브 영상 수는 총 32편에 달하며 채널 누적 조회 수는 247억 건에 이른다.구독자 수는 7천620만 명으로 전 세계 아티스트 가운데 1위다./연합뉴스