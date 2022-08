에이티즈, 美 타임스퀘어 장악…대형 전광판에 컴백 기념 영상

그룹 에이티즈가 2년 만에 대면 콘서트를 열고 월드투어의 서막을 올린다. 7일 에이티즈 2022 월드투어 '더 펠로우십 : 비기닝 오브 디 엔드(THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END)'의 시작을 알리는 서울 공연이 개최된다.에이티즈의 이번 월드투어는 지난 2020년 개최된 '에이티즈 월드투어 더 펠로우십 : 맵 더 트레저(ATEEZ World Tour The Fellowship : Map The Treasure)' 이후 약 2년 만의 대면 콘서트로, 에이티즈는 물론 전 세계 팬들의 기다림과 기대감이 그 어느때보다 뜨거운 상황.이에 아직 티켓이 오픈되지 않은 파리를 제외하고 서울, 시카고, 애틀랜타, 뉴어크, 달라스, LA, 암스테르담, 런던, 베를린, 바르샤바, 마드리드까지 총 11개 도시가 잇따른 좌석 매진을 기록하며 눈길을 끌었으며, 이러한 팬들의 열화와 같은 반응 속에 LA는 회차 추가를 결정짓고 1차로 오픈한 좌석까지 30여분만에 매진되며 글로벌 티켓 파워를 입증했다.공연 관계자는 "2년만에 직접 팬들을 만나는 자리인만큼 '퍼포먼스 킹' 에이티즈의 더욱 화려한 무대와 함께 한층 깊어진 감성 보컬까지 느낄 수 있는 공연을 준비했다. 팬 분들께서 많이 기다리셨던 최초공개 무대까지 마련되어 있으니 기대하셔도 좋을 것"이라고 전했다.뿐만 아니라 앞서 에이티즈 공식 팬카페를 통해 안내된 '캐스터네츠' 응원법은 공지 당시 트위터 실시간 트렌드 1위에 오르는 등 온라인에서 뜨거운 화제를 모았던 바, 오늘부터 일주일간 '캐스터네츠 꾸미기' 콘테스트까지 진행하며 공연 관람의 재미를 더했다.에이티즈의 2022 월드투어 '더 펠로우십 : 비기닝 오브 디 엔드'의 서울 공연은 7일부터 9일까지 올림픽홀에서 개최된다. 김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com