JYP, '선한 영향력' 주제로 음악경연대회 주최

JYP엔터테인먼트가 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 음악 경연 대회 '송스 댓 케어'(SONGS THAT CARE)를 연다고 8일 밝혔다.JYP는 "'소셜 임팩트'를 주제로 한 이번 콘테스트를 통해 사회에 선한 영향력을 전파할 곡을 발굴할 것"이라고 전했다.이번 경연의 공모 주제는 '세계를 위한 더 나은 미래를 만드는 모든 노래'(Any songs to create a better future for the world)다.'사회적 약자 존중, 성별·인종·국적 등으로 차별 금지, 지구상의 다른 생명체와의 공존' 등의 메시지를 담은 곡을 대상으로 한다.나이·국적·경력 제한 없이 누구나 응모할 수 있다.참가를 희망하는 사람은 오는 31일까지 JYP 퍼블리싱 오디션 홈페이지에 접속해 송라이팅(멜로디, 가사) 및 트랙(편곡), 가이드 녹음이 되어 있는 데모 버전의 곡을 제출하면 된다.JYP는 3번의 심사를 거쳐 당선작을 발표할 예정이며 대상 수상자에게는 500만 원의 상금을 준다.대상 수상 곡은 JYP 소속 아티스트가 녹음해 음원을 발매할 예정이다.JYP는 지난 3일 국내 엔터테인먼트사 중 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과를 담은 보고서를 발간한 바 있다.보고서에서 JYP는 사용 전력 100%를 재생 에너지로 대체했으며 2019년부터 전년도 영업 이익의 3%를 사회 공헌 사업에 사용해왔다고 밝혔다.또 장기적인 ESG 경영 전략 수립을 위해 ESG 위원회를 설립했다고 전했다./연합뉴스