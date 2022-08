잔나비 "한 놈만 제치면"…펜타포트 록페스티벌 무대 발언 논란

그룹 있지(ITZY)가 데뷔 후 첫 월드투어의 포문을 성공적으로 열었다. 다섯 멤버들은 약 120분 간 지치지 않는 에너지를 쏟아내며 '실력파 걸그룹'임을 제대로 입증해냈다.있지(예지, 리아, 류진, 채령, 유나)는 7일 오후 서울 송파구 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장(5000석 규모)에서 첫 월드투어 '체크메이트(CHECKMATE)'를 개최했다. 전날에 이은 2회차 공연이다.2019년 2월 데뷔한 있지는 약 3년 만에 데뷔 첫 월드투어를 열고 글로벌 팬들과 만날 수 있게 됐다. 데뷔곡 '달라달라'를 시작으로 최근 컴백해 선보인 '스니커즈(SNEAKERS)'까지 당차고 에너제틱한 팀 고유의 색깔이 깃든 곡으로 꾸준히 성장을 거듭해온 덕에 4세대 걸그룹 선두에 서서 월드투어라는 유의미한 도전에 나서게 됐다.그 시작이 되는 이번 서울 공연에서는 '퍼포먼스에 강한 팀'답게 있지의 에너제틱한 무대를 다채롭게 만나볼 수 있었다. 팀의 시그니처인 거대한 왕관과 함께 있지가 무대에 등장하자 객석에서는 뜨거운 함성이 터져 나왔다. 공연에 맞춰 밴드 편곡된 '마.피.아 인 더 모닝(In the morning)'과 '쏘리 낫 쏘리(Sorry Not Sorry)', '슛(SHOOT!)'까지 강렬한 오프닝 무대에 공연장은 금세 팬들의 힘찬 박수와 호응으로 뜨겁게 달아올랐다.오프닝 무대가 끝난 후 리아는 가득 찬 객석을 둘러보며 "어제에 이어 오늘도 많은 분이 와주셨다. 오신 분들 모두 환영한다"고 반갑게 인사했다. 이어 채령은 "단독 콘서트가 꿈이었는데, 그 꿈을 이루는 오늘을 위해 믿지(공식 팬덤명)들이 보고 싶어 할 무대를 새롭게 준비해봤다"고 말했고, 유나는 "우리의 이름을 건 단독 콘서트도