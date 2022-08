BTS·베니 블랑코·스눕독 협업곡 '배드 디시전스' 공개

그룹 소녀시대가 돌아왔다. 5년 만에 한 자리에 모인 이들은 벅찬 마음으로 팬들과 기쁨의 파티를 연다.소녀시대(태연, 써니, 티파니, 효연, 유리, 수영, 윤아, 서현)는 5일 오전 서울 강남구 인터컨티넨탈 서울 코엑스에서 정규 7집 '포에버 원(FOREVER 1)' 발매 기념 기자간담회를 개최했다. 진행은 그룹 샤이니 민호가 맡았다.소녀시대의 컴백은 2017년 발매한 정규 6집 '홀리데이 나이트(Holiday Night)' 이후 약 5년 만이다. 2007년 데뷔한 이들은 올해 15주년을 맞아 완전체 앨범으로 돌아왔다. 이날은 딱 소녀시대 데뷔일이다.수영은 "소녀시대의 생일"이라며 환하게 웃었다. 그는 "사실 컴백 상의는 지난해 14주년 전부터 해왔는데, 14주년 8월이 되기 전 15주년에 제대로 정규앨범을 내고 싶다는 생각이 들더라. 회의를 다시 해 '정말 죄송하지만 조금 더 여유를 두고 제대로 된 앨범을 하고 싶다'고 얘기했다. 1년 정도 미루고, 곡 수집을 했고, 회사에서 고심하고 심혈을 기울여 곡을 선택해줬다"고 전했다.이번 앨범엔 타이틀곡 '포에버 원'을 비롯해 멤버 티파니, 수영이 각각 작곡·작사에 참여한 '세븐틴(Seventeen)'과 '빌런(Villain)'은 물론, '럭키 라이크 댓(Lucky Like That)', '유 베터 런(You Better Run)', '클로저(Closer)', '무드 램프(Mood Lamp)', '완벽한 장면(Summer Night)', '프리덤(Freedom)', '종이비행기(Paper Plane)'까지 총 10곡이 수록됐다.태연은 "다양한 장르의 곡들이 담겼다. 15주년을 기념해 나오는 거라 조금 더 심혈을 기울였고, 멤버들 의견도 많이 넣었다. 선물세트 같은 앨범"이라고 소개했다.앨범 프로듀싱은 SM 대표 작곡가