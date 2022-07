신인 보이그룹 ATBO "K팝 4세대 대표 아이돌이 꿈"

높은 완성도를 자랑하는 보이그룹이 등장했다. 오디션 프로그램을 지나온 그룹 ATBO가 탄탄한 실력과 당찬 패기로 4세대 대표 아이돌이 되겠다는 각오를 다졌다. ATBO(오준석, 류준민, 배현준, 석락원, 정승환, 김연규, 원빈)는 27일 오후 서울 서대문구 연세대학교 백주년기념관에서 데뷔 앨범 '더 비기닝 : 개화(The Beginning : 開花)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.ATBO는 에이핑크, 빅톤, 더보이즈, 위클리 등이 소속된 카카오엔터테인먼트 산하 레이블 IST엔터테인먼트가 내놓는 새 보이그룹으로, 지난 5월 MBN 서바이벌 오디션 프로그램 '디 오리진-A, B, Or What?'을 통해 결성됐다. 이날 오준석은 "꿈에만 그리던 데뷔가 눈앞에 왔다. 몇 시간 전까지만 해도 실감이 안났는데, 이제야 실감이 난다"고 소감을 밝혔다.소속사 선배들로부터 어떤 조언을 받았냐는 물음에는 "'디 오리진'에서 파이널 무대를 마친 후 선배님들이 스페셜 게스트로 와주셨다. ATBO라는 팀이 결정됐을 때 무대로 올라와서 좋은 말을 많이 해주셨다. 앞으로 험난한 길이 열리겠지만, 잘 할거라고 격려해줬다. 팀원들끼리 팀워크를 잘 다져야 서로에게 힘이 돼 연예계 생활을 잘 헤쳐나갈 수 있을 거라는 조언을 해줬다"고 답했다.특히 '디 오리진'에 참여했던 선배 박재범을 언급하며 "오늘 화환을 보내주셔서 기뻤다"고 감사한 마음을 전하기도 했다.팀명 ATBO는 'AT the Beginning of Originality'의 약자다. 원빈은 "ATBO만의 독창적인 이야기를 펼쳐나가겠다는 뜻"이라면서 "어디서도 볼 수 없었던 유니크한 매력으로 다가가겠다"는 포부를 드러냈다.ATBO만의 강점은 다채로운 개성,