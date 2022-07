ATBO "데뷔 실감 나…우리만의 독창적인 이야기 펼쳐나갈 것"

그룹 ATBO가 당찬 데뷔 소감을 전했다.ATBO(오준석, 류준민, 배현준, 석락원, 정승환, 김연규, 원빈)는 27일 오후 서울 서대문구 연세대학교 백주년기념관에서 데뷔 앨범 '더 비기닝 : 개화(The Beginning : 開花)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.ATBO는 에이핑크, 빅톤, 더보이즈, 위클리 등이 소속된 카카오엔터테인먼트 산하 레이블 IST엔터테인먼트가 내놓는 새 보이그룹으로, 지난 5월 MBN 서바이벌 오디션 프로그램 '디 오리진-A, B, Or What?'을 통해 결성됐다.오준석은 "꿈에만 그리던 데뷔가 눈앞에 왔다. 몇 시간 전까지만 해도 실감이 안났는데, 이제야 실감이 난다"고 소감을 밝혔다.팀명은 'AT the Beginning of Originality'의 약자다. 원빈은 "ATBO만의 독창적인 이야기를 펼쳐나가겠다는 뜻"이라면서 "어디서도 볼 수 없었던 유니크한 매력으로 다가가겠다"는 포부를 드러냈다.데뷔 타이틀곡 '모노크롬(컬러)'은 세상을 자신만의 색으로 물들일 일곱 소년의 설렘과 포부를 담은 곡으로, 힘 있는 챈트와 다이내믹한 멜로디가 강렬한 중독성을 선사하는 힙합 댄스곡이다.부제로 '컬러'를 덧붙인 게 눈에 띈다. 이와 관련해 ATBO는 "우리만의 다채로운 컬러로 전 세계를 물들이겠다는 포부를 담은 것"이라면서 "보는 분들이 다양한 매력을 느끼실 수 있을 거다"고 설명했다.ATBO의 데뷔 앨범 '더 비기닝 : 개화'는 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com