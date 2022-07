'8년 만에 컴백' 카라 출신 니콜 "멤버들 응원이 큰 힘"

"'니콜이 돌아왔다' 이 정도의 인상을 남기고 싶어요."그룹 카라 출신 니콜(Nicole)이 무려 8년 만에 가요계로 돌아왔다.니콜은 25일 오전 서울 중구 크레스트72에서 새 디지털 싱글 '유에프오(YOU.F.O)' 발매 기념 기자간담회를 개최했다.8년 만에 솔로로 인사를 건넨 니콜은 "지난 몇 년간 저만의 시간을 가지면서 해외 활동도 하고, 작년부터는 조금씩 국내 컴백을 준비했다"고 밝혔다. 그는 한국 활동과 관련해 "이전부터 하고 싶었는데 타이밍이 맞아 떨어지지 않았다"면서 "시간이 좀 오래 걸렸지만 그만큼 더 꽉 찬, 제대로 준비된 컨디션으로 컴백하게 된 것 같아 기쁘다"고 전했다.공백동안 스스로를 돌아보는 시간을 가졌다는 니콜이었다. 그는 "어렸을 때는 너무 바빠서 나를 알아갈 시간이 없었던 것 같다. 쉬면서 여행도 많이 다녔다. 유럽도 잠깐 다녀왔는데, 혼자만의 시간을 가지면서 왜 갑자기 우울감을 느끼는지 그 이유를 알겠더라"면서 "새로운 풍경도 보고, 숨 쉬는 시간을 가져가도 되는 거구나 싶더라. 나만의 타이밍이라는 게 있다는 생각을 했다"고 털어놨다.타이틀곡 '유에프오'는 새로운 사랑의 감정을 우주에 비유한 곡으로, 'U.F.O'와 'You will find our galaxy'의 이중적인 의미를 지닌다. 리듬감 있고 그루비한 베이스 라인과, 중독성 강한 멜로디가 인상적이다.영화 '어벤져스'의 인터내셔널판 주제곡 '인 메모리즈(In Memories)', 오마이걸의 '살짝 설렜어', '비밀정원' 등을 작·편곡한 스티븐 리를 비롯해 유수의 해외 작가진들이 참여해 완성도를 높였다. 니콜은 직접 작사에 참여해 자신만의 색을