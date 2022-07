가수 니콜이 26일 오후 서울 장충동 크레스트72에서 열린 새 디지털 싱글 앨범 'YOU.F.O' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 발걸음을 옮기고 있다.타이틀곡 'YOU.F.O'는 'U.F.O'와 'You will find our galaxy'의 이중적인 의미를 지녔다. 리듬감 있고 그루브한 베이스 라인과 중독성 강한 멜로디 위에 새로운 사랑의 감정을 우주에 비유한 이야기를 담았다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com