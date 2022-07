가수 니콜 /사진=변성현 기자

그룹 카라 출신 니콜(Nicole)이 8년 만에 가요계에 컴백하는 소감을 전했다.니콜은 25일 오전 서울 중구 크레스트72에서 새 디지털 싱글 '유에프오(YOU.F.O)' 발매 기념 기자간담회를 개최했다.이날 니콜은 "8년 만에 신곡과 함께 돌아왔다"면서 "지난 몇 년간 저만의 시간을 가지면서 해외 활동도 하고, 작년부터 조금씩 국내 컴백을 준비하고 있었다"고 말했다.타이틀곡 '유에프오'는 새로운 사랑의 감정을 우주에 비유한 곡으로, 'U.F.O'와 'You will find our galaxy'의 이중적인 의미를 지닌다. 리듬감 있고 그루비한 베이스 라인과, 중독성 강한 멜로디가 인상적이다. 니콜은 "여름에 잘 어울리는, 청량한 댄스곡"이라고 소개했다.이어 뮤직비디오 촬영 당시의 비하인드를 밝혔다. 그는 "너무 오랜만에 뮤직비디오를 찍어서 긴장되더라. 군무를 열심히 했는데, 카메라를 찾는 것도 걱정이었다. 제일 놀란 게 내가 가사를 까먹더라. 신곡을 준비한 지 오래되긴 했구나 싶었다. 걱정은 아니지만 스스로에게 당황했던 순간"이라고 전했다.그러면서 "오랜만에 나오는 만큼, 여러 모습들을 준비하고 채워나가려고 노력했다. 뮤직비디오에서도 새로운 모습이 많이 발견됐으면 한다"는 바람을 드러냈다.니콜의 새 디지털 싱글 앨범 '유에프오'는 오는 27일 낮 12시에 공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com