그룹 피원하모니 "이번 활동 목표는 음악방송 1위"

'부조화' 시리즈 끝내고 이번 신보로 '조화' 새롭게 시작"저희 팀 모두가 원하고 있을 목표라고 생각합니다.꼭 음악 방송 1위를 하고 싶습니다.그룹 피원하모니는 20일 네 번째 미니 음반 '하모니 : 제로 인'(HARMONY : ZERO IN) 발매 기념 쇼케이스에서 음악방송 1위를 하고 싶다는 포부를 솔직하게 드러냈다.피원하모니는 "멋진 선배님들과 같이 컴백해서 떨리기도 하지만 그 사이에서 저희만의 멋진 무대와 매력으로 많은 팬분께 감동을 선사할 수 있도록 노력하겠다"며 치열한 여름가요계에 당당히 도전장을 내밀었다.'하모니 : 제로 인'에는 타이틀곡 '둠두둠'(Doom DU doom)을 포함해 '블랙 홀'(Black Hole), '예스 맨'(Yes Man), '스왜거'(Swagger), '미러 미러'(Mirror Mirror), '디퍼런트 송 포 미'(Different Song For Me)까지 총 6곡이 수록됐다.타이틀곡 '둠두둠'은 피원하모니가 '내 멋대로, 내 몸이 이끄는 대로 나아가자'는 메시지를 전달하는 힙합 장르의 곡이다.테오는 '둠두둠'에 대해 "중독성 있는 기타 리프로 시작해서 후반부에 분위기가 반전되는 매력적인 곡"이라고 설명했다.인탁과 종섭이 작사에 참여한 '블랙 홀'은 강렬한 드럼과 베이스가 특징인 힙합 댄스 곡이다.종섭은 "'블랙홀이 모든 걸 빨아들이는 것처럼 너도 나에게 빨려 들어올 수밖에 없으니 내게 와라'라는 메시지를 전달하는 곡"이라고 설명했다.2020년 데뷔한 피원하모니는 '부조화'(DISHARMONY)를 주제로 한 3개의 미니 음반을 차례로 선보여 그들만의 독특한 세계관을 구축했다.'하모니 : 제로 인'은 '부조화' 작업을 끝낸 피원하모니가 새롭게 시작한 '조화'(HARMONY) 시리즈 첫 작품이다.'부조화' 시리즈처럼 이번 '조화'도 이번 음반을 시작으로 3개 음반을 선보일 예정이다./연합뉴스