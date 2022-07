그룹 스테이씨(STAYC)가 '전원 메인보컬' 존재감을 굳힌다.스테이씨(수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이)는 19일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 세 번째 싱글앨범 '위 니드 러브(WE NEED LOVE)'를 발매한다.'위 니드 러브'는 사랑에 대한 용기, 희망, 두려움 등의 감정을 극적인 표현력으로 그려낸 앨범으로, 스테이씨는 전 트랙에 걸쳐 '우린 사랑이 필요해'라는 메시지를 전한다. 이번 앨범 역시 하이업엔터테인먼트 대표 프로듀서 블랙아이드필승과 히트메이커 전군, FLYT 등 특급 작가진이 참여했다.타이틀곡 '뷰티풀 몬스터(BEAUTIFUL MONSTER)'는 사랑이란 행복의 이면에 숨은 두려움을 여섯 멤버의 폭발적인 보컬로 담아낸 곡이다. 곡이 전개됨에 따라 깊어지는 울림과 폭발적인 감정선이 웅장하고 거침없는 사운드로 표현된다. 안무는 라치카와 협업했다. '꾹꾹이춤', '아띵춤', '주춤주춤'의 뒤를 잇는 또 하나의 중독성 강한 퍼포먼스가 탄생할지 이목이 집중된다.이 밖에도 스테이씨표 건강한 정신과 유쾌한 매력을 풀어낸 긍정 트랙 '아이 라이크 잇(I LIKE IT)', 사랑에 진심인 스테이씨의 귀여운 고민을 담아낸 몽글몽글한 감성의 '러브(LOVE)', 스테이씨만의 거침없는 매력을 그려낸 미니 2집 타이틀곡 '런 투 유(RUN2U)' TAK Remix까지 총 4개 트랙이 수록됐다.스테이씨 측은 "'위 니드 러브'를 통해 여섯 색의 독보적인 보이스로 한계를 뛰어넘는 음악적 성장을 증명해낸다. 이와 함께 기존의 틴프레시한 무드와는 180도 달라진 모습으로 모두를 놀라게 할 전망"이라고 전했다. 건강한 아이덴티티를 기반으로 사랑의 완성과 음악적 도전을 과감하게 노래하며 또 한번 '전원 메인보컬'의 존재감을 확고히 하겠다는 포부다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com