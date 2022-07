그룹 에스파(aespa)가 UN 2022 지속가능발전 고위급 포럼(High Level Political Forum for sustainable development)에 참석한다.SM엔터테인먼트(이하 SM)는 "에스파가 오는 5일(현지시간) 오전 9시 미국 UN 뉴욕 본부 총회 회의장에서 개최되는 2022 지속가능발전 고위급 포럼의 오프닝 섹션에 참석한다"고 1일 밝혔다.2016년부터 시작된 이번 포럼은 정부뿐만 아니라 여성, 장애인, 노동자, 시민단체, 기업 등 다양한 이해관계자가 모여 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, 이하 SDGs)가 국가별로 잘 지켜지고 있는지 검토 및 논의하는 자리다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 거리두기 여파로 2019년 이후 3년 만에 올해 대면으로 진행된다.에스파는 '넥스트 제너레이션 투 더 넥스트 레벨(Next Generation to the Next Level)'을 주제로 한 스피치는 물론, 히트곡 '넥스트 레벨' 무대까지 선보인다. SM은 "MZ 세대를 대표하는 걸그룹으로서 긍정적인 메시지와 에너지를 전달할 예정"이라고 전했다.에스파는 오는 8일 오후 1시 두 번째 미니앨범 '걸스(Girls)'를 발매한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com