블랙핑크, 배틀그라운드 모바일서 '인게임 콘서트' 개최

그룹 슈퍼주니어가 남다른 팀 장수 비결을 밝혔다.슈퍼주니어는 12일 오전 정규 11집 Vol.1 '더 로드 : 킵 온 고잉(The Road : Keep on Going)' 발매 기념 온라인 기자간담회를 개최했다. '더 로드 : 킵 온 고잉'은 연내 완성될 정규 11집의 시작점이 될 앨범이다.타이틀곡 '망고(Mango)'를 비롯해 고백하러 가는 과정을 섬세하고 위트 있게 풀어낸 '돈 웨잇(Don't Wait)', 풍성한 사운드로 다채로운 보컬의 블렌딩을 즐길 수 있는 '마이 위시(My Wish)', 강렬한 중독성을 지닌 러브송 '에브리데이(Everyday)', 청량하고 따스한 분위기로 누구에게나 꿈 같은 순간을 선사할 '올웨이즈(Always)'까지 총 5곡이 수록됐다.데뷔 18년차가 된 슈퍼주니어는 이번에도 역시나 다채롭고 신선한 장르의 곡으로 '도전'을 감행했다. 이와 관련해 이특은 "신곡을 준비할 때마다 우리나 스태프분들이 굉장히 부담을 느낀다. '요즘 친구들이 하는 스타일을 따라가면 그게 우리에게 맞는 옷일까' 하는 두려움이 있기도 했지만 뛰어넘어야 발전이 있지 않겠냐. 위험 요소들이 있음에도 불구하고 도전하고 있다. 우린 늘 도전한다"고 말했다.장수 비결을 묻는 질문에는 "내가 오래 살아 있으니까"라고 재치 있게 답했다.그러다 이내 "멤버들이 겁이 많다. 어떤 한 사람이 미친 척하고 '나 안 할 거야'라고 하면 팀이 깨지는 건데 우린 그런 사람이 없다"고 생각을 밝혔다.이를 들은 은혁은 "나머지 멤버들이 얼마나 욕을 할 지 알기 때문에"라면서 "화장실 가려고 자리를 잠깐 비우기라도 하면 그렇게 욕을 한다"고 말해 모두를 폭소케 했다.특히 신동은 장수 비