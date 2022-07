BTS 콘서트 스트리밍으로 본다…하이브-월트디즈니 맞손

그룹 방탄소년단(BTS)의 소속사 하이브와 글로벌 콘텐츠 기업 월트디즈니 컴퍼니 아시아 태평양 지역(APAC)이 글로벌 콘텐츠 협업을 맺고 다양한 작품을 스트리밍으로 선보인다.박지원 하이브 CEO는 12일 "오랜 시간 음악과 아티스트를 사랑해 주시는 팬들을 위해 제작해 온 하이브의 수준 높은 콘텐츠를 디즈니 스트리밍 서비스를 통해 많은 글로벌 시청자에게 선보일 수 있게 됐다"며 "이번 협업이 디즈니와의 장기적 협력의 출발점이 되기를 기대한다"고 말했다.이번 협업을 통해 하이브는 방탄소년단이 출연하는 두 개의 작품을 포함해 총 5개의 콘텐츠를 전 세계 디즈니 스트리밍 서비스에 공급한다.해당 작품은 방탄소년단의 지난해 미국 로스앤젤레스 콘서트 실황을 담은 'BTS : 퍼미션 투 댄스 온 스테이지(PERMISSION TO DANCE ON STAGE) - LA', 방탄소년단 뷔와 배우 박서준·최우식·박형식 등이 출연하는 리얼리티 여행 프로그램 '인더숲 : 우정여행', 방탄소년단의 연대기 다큐멘터리 'BTS 모뉴먼츠 : 비욘드 더 스타'(BTS MONUMENTS : BEYOND THE STAR) 등이다.제시카 캠-엔글 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 콘텐츠 및 개발 총괄은 "강력한 아티스트 IP(지식재산권)와 뛰어난 콘텐츠를 바탕으로 팬들에게 감동을 선사하는 하이브의 작품들이 디즈니+를 포함한 글로벌 디즈니 스트리밍 서비스로 전 세계에 뻗어나가기를 기대한다"며 "앞으로 디즈니 스트리밍 서비스에서 더욱 많은 음악 콘텐츠를 선보일 수 있기를 바란다"고 전했다./연합뉴스