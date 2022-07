버스터즈, 청량 서머송 '여름인걸' 발표…"존재감 뽐낼 것"

오랜만에 팬들 곁으로 돌아온 가수 청하가 한계를 깬, 예상 밖의 모습을 예고했다.청하는 11일 오후 서울 용산구에 위치한 블루스퀘어 카오스홀에서 두 번째 정규앨범 '베어&레어 파트.1(Bare&Rare Pt.1)' 발매 기념 기자간담회를 개최했다.'베어&레어 파트1.'은 청하가 지난해 2월 발매한 '케렌시아(Querencia)' 이후 약 1년 5개월 만에 선보이는 새 정규앨범이다. 청하는 이번 앨범 역시 전 트랙 작사, 프로듀싱에 참여해 생생한 본연의 모습과 솔직·과감한 내면의 이야기를 담아냈다.타이틀곡 '스파클링(Sparkling)'을 비롯해 유리 조각처럼 날카로운 사운드 위로 청하의 나른한 매력의 싱잉랩이 어우러져 신비로운 분위기를 주는 'XXXX', 경쾌한 위로의 메시지를 전하는 기분 좋은 에너지의 응원가 '라우더(Louder)', 청하와 비비(BIBI)의 폭발적인 보컬 시너지가 당당한 매력을 전하는 '크레이지 라이크 유(Crazy Like You)', 여행 속 찰나의 생생한 기억들을 시원시원한 에너지로 그려낸 드라이브 송 '캘리포니아 드림(California Dream)', 청하의 유년 시절 이야기와 함께 사랑하는 사람에 대한 고마움을 풀어낸 '굿 나잇 마이 프린세스(Good Night My Princess)', 영원한 마음 속 길잡이인 팬들을 향한 '러브 미 아웃 라우드(Love Me Out Loud)', 동서양의 환상적인 조화를 통해 청하의 음악적 도전을 만나볼 수 있는 'Nuh-Uh'까지 여덟 트랙이 수록됐다.청하는 "그동안 음악 활동을 하면서 내 이야기와 추억들을 꺼내서 표현한 적이 없더라. 이번에는 팬분들이 오래 기다린 만큼, 내면의 이야기를 꽉 담고 싶었다"면서 "지금까지는 (많은 분이) 꾸며주시고