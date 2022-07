가수 지소울(GSoul)이 컴백한다. 지소울은 오는 28일 오후 6시 새 싱글 '사랑이 공평할 순 없을까'를 공개한다. 지소울의 신곡 '사랑이 공평할 순 없을까'는 지난 2019년 12월 발표한 EP '헤이트 에브리띵(Hate Everything)' 이후 처음 선보이는 앨범으로 한층 더 성숙해진 지소울만의 감성을 느낄 수 있을 것으로 기대를 모은다.특히 '사랑이 공평할 순 없을까'를 통해 '발라드 요정' 벤과의 특급 콜라보를 예고하고 있어 기대감이 더욱 높아지고 있다. 그동안 '유(You)', '아윌 비 데어(I'll Be There)', '헤이브 에브리띵' 등 다수의 곡을 발표, 독보적인 감성으로 대중들에게 많은 사랑을 받아온 지소울은 '보이스 코리아 2020'에서 최종 우승을 차지하며 음악적 역량을 아낌없이 드러냈을 뿐만 아니라 Mnet '쇼미더머니 9' 세미파이널에서 쿤디판다의 무대와 에픽하이 정규 10집 앨범에 피처링으로 참여하는 등 다방면으로 활약하며 실력파 싱어송라이터로서 존재감을 각인시켰다. 소속사 관계자는 "지소울만의 음악적 매력과 완성도 높은 앨범을 보여드리기 위해 열심히 작업했으니 이번 새 싱글 앨범에 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 전했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com