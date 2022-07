그룹 위너(WINNER)가 오는 7월 5일 컴백한다. YG엔터테인먼트는 20일 공식 블로그에 위너(강승윤, 김진우, 이승훈, 송민호)의 컴백을 알리는 릴리즈 포스터를 게재했다.위너의 완전체 신보 발매는 약 2년 3개월 만. 산뜻하고 청량한 분위기의 포스터에는 'WINNER', 'COMING SOON', '2022.07.05'라는 문구가 새겨져 팬들의 마음을 설레게 했다.앨범 형태 등 구체적인 정보는 아직 공개되지 않았지만 시원한 배경과 구름, 비행기 등의 이미지가 팬들의 호기심을 자극하며 콘셉트에 대한 궁금증을 키웠다.위너는 그간 장르를 가리지 않는 폭넓은 음악 스펙트럼과 뛰어난 프로듀싱 역량을 증명하며 '믿고 듣는' 아티스트로 자리매김했다. 특히 4인 멤버 모두 전곡 작사, 작곡에 참여한 2020년 정규 3집 '리멤버(Remember)'로 대중과 평단의 호평을 동시에 이끌어냈다.뛰어난 음악성과 세련된 감성으로 그간 '공허해', '베이비 베이비(BABY BABY)', '릴리 릴리(REALLY REALLY)', '럽미 럽미(LOVE ME LOVE ME)', '에브리데이(EVERYDAY)', '밀리언스(MILLIONS)', '아 예(AH YEAH)', '뜸', '리멤버' 등 2014년 데뷔 이래 발매한 모든 앨범 타이틀곡을 국내외 주요 음원 차트 1위에 올려놓는 저력을 이어온 위너가 이번에는 어떤 곡으로 대중을 매료시킬지 기대가 모아진다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com