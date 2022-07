박재범, 12일 신곡 '니드 투 노우'로 4개월 만에 컴백

LA에서 활동하는 한국계 송라이터·프로듀서…8일 데뷔 음반 발표 "16살 때까지 시카고 외곽의 한 마을에서 자랐어요. 동양인이 거의 없는 곳이었는데 한국인이라고 할 때마다 '북한이야? 남한이야?' 묻더라고요. " 한국계 송라이터 겸 프로듀서 노소(NoSo·애비 황)의 이름에는 '남'과 '북'이 모두 있다. 한국계 미국인이라면 한 번쯤 들어봤을 질문을 그는 자신의 이름에 넣는 방식을 택했다. 노소는 5일 연합뉴스와 한 서면 인터뷰에서 "처음에는 '노스 오어 사우스'(North or South)라는 이름을 쓸까 생각했는데, 사람들의 무관심이나 무지를 나만의 미묘한 방식으로 담아두고 싶었다"고 설명했다. 국내에는 많이 알려지지 않았지만, 그는 최근 미국 음악계에서 주목받는 신예 중 한 명이다. 서던캘리포니아대학(USC) 손턴 음악 학교(Thornton School of Music)에서 기타와 작곡을 공부한 그는 독특한 연주 스타일을 선보이며 기타 연주자로 이름을 알렸다. 이후 2019년 미국 공영 라디오 방송 NPR의 '타이니 데스크 콘테스트'(Tiny Desk Contest) 결선에 진출하며 주목받았고, 음악 페스티벌 등에서 공연하며 아티스트의 꿈을 키워왔다. 그간 싱글을 발표하며 자신만의 음악색을 뚜렷이 드러내 왔던 그가 8일 데뷔 음반을 발표한다. 노소는 데뷔 음반 '스테이 프라우드 오브 미'(Stay Proud of Me)에 대해 "일종의 공적인 일기장"이라며 "내 인생의 다양한 시대를 대표하는 곡들이 담겨 애틋한 마음이 든다"고 말했다. "음반에 실린 노래들은 저의 자아를 형성하는 데 있어 절대적인 시기였던 20살부터 23살 사이의 이야기를 담고 있어요. 음악인이자 한 개인으로 성장하는 모습을 보여 준다고 생각해요. " 수록곡 가운데 가장 먼저 공