그룹 멋진녀석들 /사진=DNA엔터테인먼트 제공

그룹 멋진녀석들(G-GUYS)이 빛나는 비주얼로 컴백 기대감을 끌어올렸다.소속사 디엔에이엔터테인먼트는 지난 3일 멋진녀석들의 공식 SNS를 통해 4번째 미니앨범 '위아 낫 얼론 파이널 :온리 유(We're Not Alone Final : Only You)'의 첫 번째 단체 콘셉트 포토를 공개했다.멋진녀석들은 헬기를 배경으로 사랑하는 한 여자를 지키기 위한 보디가드로 변신해 마치 한 편의 영화 포스터를 연상케 했다. 이들은 강렬한 카리스마를 발산하며 독보적인 비주얼을 자랑했다.소속사 디엔에이엔터테인먼트는 "두 번째 포토에서는 파격적인 또 다른 콘셉트가 공개될 예정"이라고 전했다.멋진녀석들은 새 미니앨범 '위아 낫 얼론 파이널 : 온리 유'에 팬덤 그레이스를 향해 '평생 함께 하겠다'는 메시지를 담았다. 타이틀곡 '블라인드 러브(BLIND LOVE)'는 2021년 발매된 '터치 바이 터치'에 이어 멋진녀석들의 멤버 동인이 직접 작사,작곡을 하고 전체 프로듀싱을 맡았다.'위아 낫 얼론 파이널 : 온리 유'는 오는 20일 정오에 공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com