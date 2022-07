그룹 저스트비(JUST B)가 더 강력해진 에너지로 희망의 메시지를 노래했다.저스트비(임지민, 이건우, 배인, JM, 전도염, 김상우)는 14일 오후 6시 두 번째 미니앨범 '저스트 비건(JUST BEGUN)'을 발매했다.'저스트 비건'은 분노에서 벗어나 스스로 표현하게 된 저스트비 여섯 소년의 새로운 시작을 알리는 앨범이다.저스트비는 데뷔 때부터 이어진 RAGE 3부작으로 점점 강해져가는 내·외적인 분노를 이겨내자는 열정을 내비쳐왔다. 그 완결판인 '저스트 비건'을 통해 이들은 비로소 희망적인 미래에 대한 메시지를 전달한다. 전작과의 연결성을 유지하면서도 희망적 메시지를 한층 강력한 에너지로 표현해낸 점이 인상적이다. 강인한 의지와 당찬 포부를 파워풀한 퍼포먼스로 구현해냈다.타이틀곡 '리로드(RE=LOAD)'는 저스트비가 이번 앨범을 통해 드러내고자 한 에너지를 가장 효과적으로 드러내는 곡이다. 신스 사운드와 퓨처 베이스를 접목해 기승전결을 화려하게 살린 트랙 위 절제된 래핑과 시원한 보컬이 새로운 시작과 희망을 풀어낸다.두려움 따윈 없어 my way멈추지 않아 난 no limit highwayImma break the wall, Imma break the rulesReload – reload - reloadBounce it가져와 다 This is my game놓치지 않아 난 It's perfect timing새로 시작된 brand new paradigmReload - reload - reload어두웠었던 어제를 걷어내새로운 막이 오르고 우린 준비돼있어더 날아올라가 no fear가사에서도 단단한 저스트비의 포부와 의지가 느껴진다. 퍼포먼스를 보면 이 기운은 배가 된다. 뮤직비디오에서 멤버들은 쉴 틈 없이 강력한 에너지를 쏟아낸다. 퍼포먼스 곳곳에서 마치 태풍이 지나간 듯한 강렬함이 느껴진다.데뷔 때부터 탄탄한 실력으로 주목 받은 저스트비의 성장을 확인할 수 있는 컴백이다. "두려움 따윈 없어", "멈추지 않아 난"이라고 말하는 목소리에서는 힘이 느껴진다. 빈틈 없는 군무에 한층 물오른 비주얼까지 앞으로의 발전이 더욱 기대되는 저스트비다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com