솔로 앨범 'Jack In The Box'

콘셉트 포토 공개 '시선 집중'

제이홉 /사진=빅히트

그룹 방탄소년단 제이홉이 첫 솔로 앨범 'Jack In The Box'에 담길 선공개 곡 'MORE' 콘셉트 포토 를 28일 공개했다.사진 속 제이홉은 헤드피스와 신발 등 피에로(Pierrot)를 모티브로 한 검은색 의상과 소품을 착용한 채 복도와 방을 오가며 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시한다.제이홉은 솔로 앨범 'Jack In The Box'에 기존의 틀을 깨고 한 단계 성장한 모습을 보여 주겠다는 포부를 녹인 만큼 콘셉트 포토를 통해서도 자신의 개성과 색깔을 가감 없이 표현하고자 했다. 'MORE'는 제이홉의 솔로 앨범 'Jack In The Box'의 핵심 메시지가 드러나는 곡 중 하나로, "더 많은 것을 보여 주고 싶다"라는 제이홉의 바람을 이야기한다.첫 콘셉트 포토에 앞서 지난 27일 공식 SNS에는 상자 속 제이홉의 모습에 솔로 앨범 'Jack In The Box' 로고가 새겨진 이미지와 제이홉의 실루엣이 담긴 선공개 곡 'MORE'의 콘셉트 포토 무드 컷도 게재돼 전 세계 팬들의 시선을 끌었다.제이홉은 오는 7월 1일 선공개 곡 'MORE'를 발표한 뒤 15일에는 솔로 앨범 'Jack In The Box' 전곡을 공개할 예정이다. 제이홉은 이번 솔로 앨범에 한층 성장한 모습을 담을 뿐 아니라 아티스트 제이홉으로서 다양한 시도를 꾀한다.제이홉은 곡 작업 외에도 앨범의 콘셉트, 구성 등 앨범 전반에 참여했으며, 앨범 형태 역시 QR 코드로 인식해 애플리케이션을 통해 앨범 전곡과 사진 콘텐츠 등을 감상할 수 있는 '위버스 앨범(Weverse Albums)'으로 발매된다.한편, 첫 번째 콘셉트 포토를 시작으로 제이홉의 솔로 앨범 'Jack In The Box'의 다양한 콘텐츠가 차례로 공개될 예정이다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com