엔하이픈 신보 트랙리스트 /사진=빌리프랩 제공

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 27일 미니 3집 '매니페스토 : 데이 1(MANIFESTO : DAY 1)'의 트랙리스트를 공개하며 컴백 기대감을 높였다.엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 새 앨범에는 타이틀곡 '퓨처 퍼펙트(Future Perfect, Pass the MIC)'를 포함해 '워크 더 라인(WALK THE LINE)', '패러독스 인베이션(ParadoXXX Invasion)', 'TFW(That Feeling When)', '샤우트 아웃(SHOUT OUT)', '포어섀도우(Foreshadow)'까지 총 6곡이 수록된다.'매니페스토 : 데이1'은 어른들이 정의한 성공에 의문을 품게 된 소년들이 '더 이상 타인이 시키는 대로 살지 않고 스스로 답을 찾겠다'고 결심하는 이야기를 담고 있다. 방시혁 프로듀서를 필두로 엔하이픈과 꾸준히 호흡을 맞춰 온 원더키드, 국내 유수 아티스트들의 히트곡에 참여한 슈프림 보이 등이 합세해 앨범의 완성도를 높였다. 특히, 멤버 제이크가 데뷔 후 처음으로 수록곡 '샤우트 아웃' 작사에 참여해 음악적 역량을 평가받는다.타이틀곡 '퓨처 퍼펙트'는 본인들의 소명을 깨달은 일곱 소년이 동세대에게 '먼저 앞으로 나아갈 테니, 함께 가자'고 선언하는 곡이다. 엔하이픈은 앞서 공개된 세 가지 콘셉트를 통해 반항기 가득한 거친 날것의 모습, 결연한 표정으로 마이크를 든 모습 등을 보이며 능동적으로 삶을 살아 가리라 다짐한 소년들의 굳센 각오와 의지를 드러냈다.지난 14일 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 업로드된 리릭 비디오를 통해 선공개된 첫 번째 트랙 '워크 더 라인'은 엔하이픈의 데뷔 앨범 '보더 : 데이 원(BORDER : DAY ONE)'에 수록된 '인트로 : 워크 더 라인(Intro : Walk the Line)'과 동명의 곡으로, 제목에 취소선을 그음으로써 '기성의 룰을 따르지 않고, 선을 넘어 나의 세계로 나아 가겠다'는 당찬 메시지를 풀어냈다. 멤버들이 '새로운 세계선을 긋고, 그 세계 안에서 우리가 연결되게 하겠다'라며 3개 국어로 소화한 강렬한 내레이션이 인상적이다.엔하이픈의 미니 3집 '매니페스토 : 데이 1'은 내달 4일 공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com