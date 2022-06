일렉트로닉 밴드 이디오테잎이 포르투갈에서 열리는 유명 록 페스티벌에 출연해 해외 팬들과 만난다.24일 소속사 두루두루 아티스트 컴퍼니에 따르면 이디오테잎은 26일(현지시간) 리스본에서 열리는 '록 인 리오 리스보아'(Rock in Rio Lisboa) 무대에 오른다.이 행사는 브라질에서 열리는 '록 인 리오'(Rock in Rio)에서 시작된 음악 축제다.'록 인 리오'는 해마다 100만 명 이상의 관객 모이며, 포르투갈에서 열리는 '록 인 리오 리스보아' 역시 30만 명 이상이 찾아 록 음악을 즐기는 것으로 유명하다.올해 행사에는 포스트 말론, 뮤즈, 제이슨 데룰로 등 유명 스타들이 출연한다.이디오테잎은 '록 유어 스트리트'(Rock your street) 무대의 헤드라이너(간판급 출연자)로 나선다.디구루, 제제, 디알 3명으로 구성된 이디오테잎은 일렉트로닉과 록을 조합한 혁신적인 음악을 선보여왔다.이들은 한국대중음악상 '최우수 댄스 & 일렉트로닉 음반상'을 2회 수상한 바 있다./연합뉴스