걸그룹 프로미스나인이 27일 발매하는 다섯 번째 미니음반 '프롬 아워 메멘토 박스'(from our Memento Box)의 선주문량이 16만장을 넘겨 자체 최고치를 기록했다고 소속사 플레디스엔터테인먼트가 23일 밝혔다.플레디스는 "이는 예약 판매 2주 만에 기록한 수치"라며 "지난 1월 네 번째 미니음반 첫 주 판매량 10만장을 단숨에 뛰어넘었다"고 설명했다.'프롬 아워 메멘토 박스'는 우리가 함께하는 소중한 순간을 '메멘토 박스'에 담았다는 의미를 담은 앨범이다.타이틀곡 '스테이 디스 웨이'(Stay This Way) 등 총 다섯 곡이 수록됐다./연합뉴스