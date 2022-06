그룹 카드(KARD)가 22일 오후 서울 신촌동 연세대학교 백주년기념관에서 열린 다섯 번째 미니앨범 'Re:' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 공연을 펼치고 있다.멤버 제이셉의 군복무를 마치고 1년 10개월 만에 컴백한 카드의 신곡 ‘Ring The Alarm’은 새로운 이 시간을 신나게 즐기자’라는 무드를 리드미컬한 베이스 사운드와 여름 분위기가 느껴지는 신디사이저, 기타 사운드 댄스곡이다.이번 미니앨범 'Re:'에는 타이틀곡 '링 디 알람(Ring The Alarm)'을 비롯해 '브레이크 다운(Break Down)', '굿 러브(Good Love)', '휩!(Whip!)' 등 다채로운 신곡이 수록됐다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com