적수 없는 아이브…'러브 다이브' 멜론 역주행 1위 '기염'

BTS·임영웅·싸이도 제쳤다…'장원영 시구' 등 SNS서도 화제걸그룹 아이브가 두 번째 싱글 '러브 다이브'(Love Dive)의 인기에 힘입어 맞수 없는 흥행 가도를 달리고 있다.22일 가요계에 따르면 지난 4월 5일 발표된 이 노래는 멜론 '톱 100' 차트에서 이날 오전 9시 현재 1위를 지키고 있다.지난해 12월 데뷔한 아이브는 '러브 다이브' 발매 76일째인 지난 19일 멜론 '톱 100' 차트에서 데뷔 이후 첫 1위를 차지했다.이어 20일에는 멜론 일간 차트에서도 정상에 올랐다.현재 멜론 '톱 100' 차트를 살펴보면 상반기 크게 히트한 (여자)아이들의 '톰보이'(TOMBOY), 데뷔 22년 차의 관록을 과시한 싸이의 '댓댓'(That That), 월드스타 방탄소년단의 '옛 투 컴'(Yet To Come), 국내 팬덤만 보면 상대할 이가 없다는 임영웅의 '우리들의 블루스' 등이 상위권에 포진해 있다.가요계에서 멜론 차트 1위는 팬덤의 힘과 대중의 사랑 어느 것 하나라도 빠지면 거머쥘 수 없다는 점에서 음악 프로그램 1위보다 훨씬 따내기 힘든 '트로피'로 받아들여진다.이런 차트에서 아이브는 발매한 지 3개월 된 노래로 쟁쟁한 선배들을 제치고 정상에 오른 것이다.'러브 다이브'는 중독성 있는 후렴구와 퍼커션 사운드가 어우러진 다크 모던 팝 장르이다.사랑할 용기만 있다면 언제든 자신 있게 뛰어들라는 메시지를 담은 이 노래는 최근 미국 타임지가 선정한 '베스트 K팝 노래'로도 뽑혔다.아이브는 데뷔곡 '일레븐'(ELEVEN)에 이어 '러브 다이브'까지 두 작품 연속 뮤직비디오 유튜브 1억뷰를 기록하기도 했다.이를 두고 가요계 관계자는 "지난 18일 3년 만에 오프라인으로 열린 '드림콘서트'에서 다른 남자 그룹 팬들도 다 아이브 노래를 따라 부르더라"며 "노래가 쉽게 귀에 들어오고 따라 부르기 쉬운 것이 큰 장점인 것 같다"고 분석했다.또 "지난 19일 서울 잠실야구장에서 진행한 멤버 장원영의 시구와 아이브의 단체 축하공연도 엄청난 인기를 끌어 틱톡 등 SNS에서도 큰 화제가 됐다"며 "두 대형 오프라인 행사 이후 음악 청취자들의 반응이 올라오면서 일간 1위까지 올랐다"고 덧붙였다./연합뉴스