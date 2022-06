BTS, 빌보드 여러 세부 차트서 1위…차트 줄세우기도

일본 오리콘 차트에서도 3관왕그룹 방탄소년단(BTS)이 새 앨범 '프루프'(Proof)로 빌보드 여러 세부 차트에서 정상에 오르며 1막을 성공적으로 마무리했다.21일(현지시간) 빌보드 최신 차트에 따르면 '프루프'는 '톱 앨범 세일즈', '톱 커런트 앨범', '테이스트 메이커 앨범', '빌보드 캐나다 앨범', '월드 앨범' 차트에서 1위를 차지했다.타이틀곡 '옛 투 컴'(Yet To Come)은 '빌보드 글로벌'(미국 제외), '디지털 송 세일즈', '월드 디지털 송 세일즈'에서 1위에 올랐다.방탄소년단은 '아티스트 100' 차트에서도 1위를 기록했다.특히 '월드 디지털 송 세일즈' 차트에서는 1위 '옛 투 컴'을 시작으로 15위 '필터'(Filter)까지 자신들의 노래로 '차트 줄세우기'를 선보였다.방탄소년단은 이번 새 앨범으로 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 1위, 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 13위('옛 투 컴')·73위('달려라 방탄')를 각각 차지한 바 있다.'옛 투 컴'은 이 밖에 '빌보드 글로벌 200'·'캐나다 디지털 송 세일즈' 2위, '캐나다 핫 100'·'리릭 파인드' 16위, '스트리밍 송' 27위에 각각 랭크됐다.'빌보드 글로벌 200'에서는 '옛 투 컴' 외에도 '달려라 방탄' 12위 '포 유스'(For Youth) 30위, '본 싱어'(Born Singer) 36위, '버터'(Butter) 49위, '다이너마이트'(Dynamite) 52위, '마이 유니버스'(My Universe) 84위를 기록했다.'빌보드 글로벌'(미국 제외)에서는 '달려라 방탄' 8위, '포 유스' 21위, '본 싱어' 31위, '버터' 36위, '다이너마이트' 37위, '마이 유니버스' 57위, '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance) 135위, '작은 것들을 위한 시' 154위로 집계됐다.'톱 앨범 세일즈' 차트에서는 2017년 9월에 발표한 앨범 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her)가 35위, 2020년 11월 나온 '비'(BE)가 64위에 각각 올랐다.'랩 디지털 송 세일즈' 차트에서는 'N.O'가 6위, 'BTS 사이퍼, 파트 3 : 킬러'(BTS Cypher, Pt.3: Killer)가 7위로 각각 나타났다.한편, 방탄소년단은 일본 오리콘 차트에서도 '주간 디지털 앨범 랭킹', '주간 앨범 랭킹', '주간 스트리밍 랭킹' 1위에 올랐다./연합뉴스