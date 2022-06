(여자)아이들 /사진=큐브

그룹 (여자)아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)의 첫 번째 정규 앨범이 1억 스트리밍을 돌파했다.13일 큐브 엔터테인먼트에 따르면 (여자)아이들은 음원 사이트 스포티파이(Spotify)에서 첫 번째 정규 앨범 'I NEVER DIE'로 1억 스트리밍을 달성했다.(여자)아이들은 지난 3월 첫 번째 정규 앨범 `I NEVER DIE`로 컴백. 아이튠즈 톱 앨범(Top Album) 차트 전 세계 24개 지역에서 1위를 달성하는 것은 물론 미국 빌보드 ‘글로벌 200’ 차트에서 58위를 기록해 다시 한번 (여자)아이들의 음원 파워를 입증한 바 있다.첫 번째 정규 앨범 'I NEVER DIE'는 (여자)아이들에게 주어진 것뿐만 아니라 세상의 모든 편견에 대한 그들의 감정과 생각들을 고스란히 담아낸 앨범으로 멤버들이 직접 작사, 작곡에 참여해 그들만의 독보적인 색깔과 음악적 역량을 뽐냈다.한편, (여자)아이들의 첫 월드투어 '2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [ JUST ME ( )I-DLE ]'는 오는 6월 17~19일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 막을 올린다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com