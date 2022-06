BTS '옛 투 컴', 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 차트 3위

공개 첫날 약 718만회 스트리밍…日 오리콘 데일리 디지털 싱글도 1위그룹 방탄소년단(BTS)의 신곡 '옛 투 컴'(Yet To Come)이 공개 첫날부터 뜨거운 인기를 과시하며 음악 차트 상위권에 올랐다.12일 소속사 빅히트뮤직과 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에 따르면 '프루프'(Proof)의 타이틀곡 '옛 투 컴'은 '데일리 톱 송 글로벌' 차트(10일 자)에 진입하며 3위를 기록했다.이 곡은 10일 하루에만 총 717만8천605회 스트리밍된 것으로 나타났다.새 앨범에 수록된 다른 신곡 '달려라 방탄' 역시 하루 547만7천304회 스트리밍되면서 '데일리 톱 송 글로벌' 차트 6위에 이름을 올렸다.'포 유스'(For Youth)와 '본 싱어'(Born Singer)는 이 차트에서 각각 11위와 16위를 기록했다.컴백 열기 속에 방탄소년단의 다른 노래들도 관심을 받았다.스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 차트에는 새 앨범 '프루프' 수록곡 외에도 콜드플레이가 협업한 '마이 유니버스'(My Universe) 등 모두 28곡의 노래가 200위 안에 포함됐다.특히 지난해 발표한 서머송 '버터'(Butter)는 전날보다 76계단 상승한 50위를 기록했다.방탄소년단의 신곡은 일본에서도 반응이 뜨거웠다.'옛 투 컴'은 일본 오리콘이 발표한 최신 차트(6월 10일 자)에서도 '데일리 디지털 싱글' 랭킹에서 1위를 차지했다.이 차트에서 '달려라 방탄'은 3위, '포 유스''는 5위, '본 싱어'는 9위를 기록했다.'프루프'는 방탄소년단의 데뷔 이후 9년간 활동 역사를 담은 앤솔러지(선집) 앨범이다.타이틀곡 '옛 투 컴'은 온화한 분위기의 멜로디에 '당신의 최고의 순간은 아직 오지 않았다'(You and I, best moment is yet to come)는 희망적인 메시지를 담은 곡이다./연합뉴스