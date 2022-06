방탄소년단(BTS)이 10일 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 새 앨범 'Proof' 타이틀 곡 'Yet To Come' 뮤직비디오를 공개했다. 사진은 방탄소년단 'Yet To Come' 뮤직비디오 이미지. /사진=연합뉴스