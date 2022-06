그룹 우아! /사진=최혁 기자

그룹 우아!(woo!ah!)가 자신감 넘치는 컴백 소감을 전했다.우아(나나, 우연, 소라, 루시, 민서)는 9일 오후 서울 강남구에 위치한 슈피겐홀에서 미니 1집 '조이(JOY)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.2020년 데뷔 후 세 장의 싱글앨범을 내며 다채로운 매력을 바탕으로 꾸준히 성장을 거듭해 온 우아는 이번 첫 번째 미니앨범 '조이'에 순수하고 반짝이는 열정을 담아냈다.루시는 "첫 미니앨범이다 보니 멤버들이 다같이 힘을 모아 열심히 준비했다. 빨리 우리의 무대를 보여드리고 싶은 마음이 크다. 굉장히 설렌다"고 소감을 밝혔다.이어 우연은 "반짝이는 열정을 담은 앨범인 만큼 우리의 에너지를 느끼셨으면 좋겠다"는 바람을 내비쳤고, 나나 역시 "첫 앨범이라 다채로운 매력을 담았으니 기대해 달라"고 당부했다.일본인 멤버 소라는 "미니앨범으로 돌아오게 돼 뿌듯하다. 열심히 준비해온 만큼 자신감도 있다"며 능숙하게 한국어로 소감을 밝혀 눈길을 끌었다.특히 민서는 "이제껏 보여드린 무대와는 또 다른 무대도 있다"고 말해 기대감을 높였다.우아의 첫 번째 미니앨범 '조이'는 이날 오후 6시에 공개된다.앨범에는 타이틀곡 '단거(Danger)'를 비롯해 '조이라이드(Joyride)', '고 어웨이(Go Away)', '스위치 업(Switch Up), '스트레이트 업(Straight Up)', '별 따러 가자'까지 총 6곡이 수록됐다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com